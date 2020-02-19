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19.02.2020 06:05
Рубрика: В мире

В Южной Корее резко выросло количество зараженных коронавирусом

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Возникшие было надежды, что в Южной Корее удалось ограничить распространение коронавируса COVID-19, не оправдались. Сегодня было заявлено, что количество зараженных подскочило в полтора раза и зафиксирован новый очаг инфекции. Проблема в том, что эксперты не могут определить путь распространения инфекции, так как заболевшие не были за границей и не контактировали с теми, кто вернулся из КНР.
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Тревожный звонок в Южной Корее прозвучал еще вчера, когда в городе Тэгу, что на юго-востоке Республики Корея (РК), была госпитализирована с коронавирусом COVID-19 61-летняя кореянка. Эксперты тогда сразу с обеспокоенностью отметили, что женщина не была в последнее время за границей, а потому путь заражения выяснить не удается. Стало также известно, что она побывала в гостинице, больнице и других общественных местах города.

Фото: Сяо Ицзю / Газета "Жэньминь Жибао"
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Несмотря на ожидания и надежды ситуация в итоге пошла по худшему сценарию. Сегодня было заявлено, что сразу 15 человек в Южной Корее диагностированы как носители коронавируса COVID-19. Таким образом общая численность зараженных инфекцией в стране за одни лишь сутки подскочила почти в полтора раза с 31 до 46 человек. Из полутора десятка новых зараженных 13 человек проживают как раз в Тэгу, что превратило этот город в один из крупнейших очагов инфекции в Южной Корее. Из тех 13 как минимум 11 имели прямое отношение к той самой кореянке, у которой установили вчера заболевание. Десять инфицированных посещали одну и ту же с ней церковь, а еще один побывал в той же больнице, которую она посетила для лечения после ДТП. В этой связи возникли предположения, что эта женщина является так называемым "суперраспространителем". Так называют тех людей, вирус от которых заражает окружающих с куда большей вероятностью и частотой, чем от подавляющего большинства остальных больных. Также еще одна больная появилась в административном округе Сондон Сеула. Ею стала 77-летняя женщина.

В настоящий момент корейских врачей беспокоит тот факт, что сразу у нескольких больных, которые и спровоцировали резкий скачок распространения инфекции, пока не получается определить путь заражения. Все они не были в последнее время за границей и, насколько известно, не контактировали с другими больными. Это может означать, что COVID-19 начал быстро и скрытно распространяться по Корее, что может привести к полноценной эпидемии.

Власти пошли на решительные меры, чтобы купировать развитие инфекции. Закрыты на карантин те места, которые посетила в Тэгу та самая больная, которая возможно является "суперраспространителем". Глава администрации округа Сондонгу Сеула заявил, что общественные заведения округа, включая библиотеки, спортивные центры, кинотеатры - будут закрыты.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
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В Корее также теперь все громче слышны голоса тех, кто призывает ввести полный запрет на въезд в страну граждан Китая, откуда по миру идет распространение инфекции. В местных СМИ одной из главной новостей передали сообщение о том, что Россия приостановила въезда китайцев на неопределенное время.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что грядет начало нового учебного года, тогда как в вузах Южной Кореи обучается более 70 тысяч китайских студентов. Минздрав Кореи рекомендовал руководству вузов ограничить контакты между китайскими и остальными учащимися, но в университетах жалуются, что это практически невозможно. Нет правовых оснований для запрета на выход китайцам за пределы общежитий и на посещение общественных мест. Некоторые вузы переселили студентов из КНР в отдельные корпуса общежитий, но это не решает проблемы. Все они точно также гуляют по кампусу, общаются с корейцами и гуляют по Сеулу и прочим городам Южной Кореи.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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