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19.02.2020 01:28
Рубрика: В мире

В ЛНР сообщили о гибели ополченца в Донбассе

Ополченец погиб в результате обстрела украинскими силовиками позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По его словам, во вторник вечером украинские каратели с применением 120-миллиметровых минометов открыли огонь в направлении населенного пункта Березовское. Было выпущено шесть мин, в результате погиб один военнослужащий Народной милиции. Представитель ведомства призвал международные организации, осуществляющие контроль за соблюдением режима прекращения огня, провести разбирательство по данному факту, и "привлечь к ответственности виновных украинских преступников".

По данным Народной милиции ЛНР, обстрел начался после отъезда из данного района наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во вторник утром украинские силовики осуществили массированный обстрел территории ЛНР с применением крупнокалиберной артиллерии. По предварительным данным, причиной обострения стала попытка украинской диверсионной группы в составе десяти человек проникнуть на территорию республики в районе населенного пункта Голубовское. Однако группа попала на минное поле, в результате чего погибли не менее двух военных, трое из них получили ранения. Для обеспечения эвакуации убитых и раненых командование 93-й бригады приказало нанести артиллерийский удар.

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