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19.02.2020 06:59
Рубрика: В мире

В МИД Южной Кореи создан отдел России

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В структуре внешнеполитического ведомства Республики Корея (РК) произошли организационные изменения, в рамках которых создан специальный отдел, который будет заниматься исключительно Россией. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на МИД Южной Кореи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как следует из заявления МИД РК, существовавший в рамках департамента Европы отдел Евразии, который занимался вопросами России и стран СНГ, теперь разделен на два отдела - "Евразия-1" и "Евразия-2". "Евразия-1" будет заниматься только вопросами России, тогда как "Евразия-2" проблематикой, касающейся стран Центральной Азии, а также "иных стран в рамках Новой северной политики". Хотя точно не сказано, в компетенцию какого отдела попадут остальные - помимо РФ и государств ЦА - страны СНГ, но скорее всего, что ими будет заниматься "Евразия-2", тогда как "Евразия-1" превратится в исключительно "российский отдел".

Фото: Newsis via AP
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Насколько известно "РГ", разговоры о необходимости создания в МИД Южной Кореи специального отдела России ходили уже давно, но это первый раз, когда во внешнеполитическом ведомстве РК появляется структура, занимающееся исключительно РФ. По словам работающих в ведомстве дипломатов, в последние годы существенно возросла нагрузка на российском направлении и объем работы, что и стало основной причиной создания отделов "Евразия-1" и "Евразия-2". Не исключено также, что на это решение повлиял и отмечающийся в этом году 30-летний юбилей с момента установления официальных дипотношений между Москвой и Сеулом.

По словам представителя МИД РК, документ, содержащий положения о новой организационной "сетке" ведомства, был доложен и одобрен на состоявшемся на днях заседании Государственного совета Республики Корея.

В целом же документ предусматривает увеличение количества сотрудников МИД РК на 81 человека. Помимо разделения отдела Евразии на "первый" и "второй" то же самое произошло и с отделом Африки, который разбит на 1-й и 2-й отдел Африки. Появилось и отделение посольства РК на Бали, тогда как раньше проблематикой находящегося в 1200 км от столицы Индонезии острова занимались дипломаты из посольства РК в Джакарте. Кроме того, увеличено количество сотрудников круглосуточного Центра в рамках МИД РК, который отвечает за контакты и обеспечение безопасности граждан страны за рубежом.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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