В России предложили запретить слушать музыку в транспорте без наушников

Меломаны должны уважать окружающих и не включать музыку на полную громкость, находясь в общественном транспорте.

Как сообщают РИА Новости, Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к министру транспорта России с просьбой запретить прослушивание музыки и просмотр видео в общественном транспорте без наушников.

В пример приводятся европейские страны, где слушать музыку без наушников в общественных местах запрещено, так как это может вызвать дискомфорт у окружающих. В ассоциации отмечают, что 94% граждан негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. Из них 13% даже готовы перейти к активным действиям, чтобы решить проблему.

Но медики отмечают вред наушников. Они создают дискомфорт организму, так как звук в наушниках составляет от 85 до 120 децибел. Это очень громко.

Самыми вредными являются наушники-вкладыши - они не могут воспроизводить всю гамму звуков, из-за чего пользователь, желая услышать весь спектр частот, увеличивает громкость.