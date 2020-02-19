В России упали цены на смартфоны Xiaomi и Huawei

Китайские производители Xiaomi и Huawei объявили о предпраздничном снижении цен на свои смартфоны, включая суббренды Redmi и Honor. Кроме того, подешевели телевизоры и аксессуары.
Акция Xiaomi продлится до 24 февраля, Huawei обещает держать цены сниженными до 23 февраля.
Xiaomi предлагает приобрести со скидкой следующие модели смартфонов:
- Redmi 6A;
- Redmi 7A;
- Redmi Note 8T;
- Redmi Note 7;
- Redmi 7;
- Mi A3;
- Mi 9 Lite;
- Mi 9;
- Mi 9T;
- Mi 9T Pro;
- Mi 9 SE;
- Mi Note 10 Pro;
- Mi Note 10;
- Redmi 6;
- Redmi Go;
- Redmi 6A.Скидки распространяются на следующие модели телевизоров:
- Mi TV 4A 32 дюйма;
- Mi TV 4S 55 дюймов;
- Mi TV 4S 43 дюйма.Также при любой покупке предоставляется скидка в размере тысячи рублей на аксессуары - телеприставку Mi TV Box, набор сенсоров для умного дома, зарядный банк на 2000 мАч и наушники Mi Noise Cancelling Earphones.
В свою очередь, Huawei снизила цены на следующие смартфоны:
- Huawei P30;
- Huawei P30 Pro;
- Huawei P30 Lite;
- Huawei Nova 5T;
- Huawei P Smart Z;
- Huawei P Smart 2019;
- Huawei Y7;
- Huawei Y6;
- Huawei Y5.Подешевели и планшеты китайского производителя:
- Huawei MediaPad M5 Lite;
- Huawei MediaPad T5;
- Huawei MediaPad M5 Lite 8;
- Huawei MediaPad T3 10;
- Huawei MediaPad T3 8.
Умные браслеты Huawei Band 4 и Band 4e также будут продаваться по сниженной цене до 23 февраля.