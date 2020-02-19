В России упали цены на смартфоны Xiaomi и Huawei

Китайские производители Xiaomi и Huawei объявили о предпраздничном снижении цен на свои смартфоны, включая суббренды Redmi и Honor. Кроме того, подешевели телевизоры и аксессуары.

Акция Xiaomi продлится до 24 февраля, Huawei обещает держать цены сниженными до 23 февраля.

Xiaomi предлагает приобрести со скидкой следующие модели смартфонов:

- Redmi 6A;

- Redmi 7A;

- Redmi Note 8T;

- Redmi Note 7;

- Redmi 7;

- Mi A3;

- Mi 9 Lite;

- Mi 9;

- Mi 9T;

- Mi 9T Pro;

- Mi 9 SE;

- Mi Note 10 Pro;

- Mi Note 10;

- Redmi 6;

- Redmi Go;

- Redmi 6A.Скидки распространяются на следующие модели телевизоров:

- Mi TV 4A 32 дюйма;

- Mi TV 4S 55 дюймов;

- Mi TV 4S 43 дюйма.Также при любой покупке предоставляется скидка в размере тысячи рублей на аксессуары - телеприставку Mi TV Box, набор сенсоров для умного дома, зарядный банк на 2000 мАч и наушники Mi Noise Cancelling Earphones.

В свою очередь, Huawei снизила цены на следующие смартфоны:

- Huawei P30;

- Huawei P30 Pro;

- Huawei P30 Lite;

- Huawei Nova 5T;

- Huawei P Smart Z;

- Huawei P Smart 2019;

- Huawei Y7;

- Huawei Y6;

- Huawei Y5.Подешевели и планшеты китайского производителя:

- Huawei MediaPad M5 Lite;

- Huawei MediaPad T5;

- Huawei MediaPad M5 Lite 8;

- Huawei MediaPad T3 10;

- Huawei MediaPad T3 8.

Умные браслеты Huawei Band 4 и Band 4e также будут продаваться по сниженной цене до 23 февраля.