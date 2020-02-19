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19.02.2020 01:20
Рубрика: Экономика

Узнай свое место

Пассажиров верхних и нижних полок уравняли
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 36(8090)
Пассажиры поездов смогут размещать ручную кладь в предусмотренном месте независимо от того, едут ли они на верхней или нижней полке. Норма будет действовать, если в вагоне отсек для багажа есть только вверху или только внизу. Такие поправки в Правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом разработал минтранс. Размещать ручную кладь под нижней полкой имеет преимущественное право тот, кто едет на нижней полке, а в верхнем отсеке - тот, кто едет на верхней полке.
У кого-то с собой зонт, а у кого-то коляска - все вопросы пока приходится решать полюбовно. Фото: РИА Новости У кого-то с собой зонт, а у кого-то коляска - все вопросы пока приходится решать полюбовно. Фото: РИА Новости
У кого-то с собой зонт, а у кого-то коляска - все вопросы пока приходится решать полюбовно. Фото: РИА Новости

Но сейчас есть вагоны разных конструкций. Например, в двухэтажных удобнее всего размещать ручную кладь под нижней полкой, а вот в вагонах со спальными местами поездов "Стриж", наоборот, на верхней багажной полке, указывают в министерстве.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

А как быть, если в вагоне место для ручной клади вообще есть только внизу или только вверху? Пункт 47 тех же правил гарантирует пассажирам равный доступ к услугам при перевозке железнодорожным транспортом, поясняют в минтрансе. Так что и права на размещение багажа у пассажиров тоже должны быть равными. Для этого в правила и вносится "уравнивающий" пункт.

Хорошо, если появится эта норма, но вряд ли она будет эффективной, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. В правилах также закреплено распределение мест багажа между верхними и нижними полками. "Но на практике трудно установить какую-то окончательную персонификацию багажного места, - отмечает он. -Это во многом вопрос культуры поведения. И правовыми нормами его не разрешить".

Вносить изменения нужно, отмечает президент Ассоциации "Желдорразвитие" Александр Кисько, но важно, чтобы стоимость билета соответствовала удобству размещения багажа и была понятна пассажиру. Необходимо создать равные условия для размещения багажа всеми пассажирами, иначе придется снижать цену для тех, кто везет меньше ручной клади, добавляет председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Сейчас некоторые пассажиры везут слишком много вещей, которые некуда положить. С этой точки зрения можно было бы ввести отдельно оплату багажа и безбагажные тарифы, как в самолетах. Такие идеи уже звучали.

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