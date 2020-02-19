В Роструде пояснили, оплачивается ли дополнительный выходной перед праздниками

Предпраздничные дни 21 февраля и 6 марта не будут укороченными, так как по закону сокращается продолжительность рабочего дня только в том случае, если следом за ним идет непосредственно праздничный день. В этом же году за рабочими пятницами 21 февраля и 6 марта следуют субботы. А сами праздники 23 февраля и 8 марта выпадают на воскресенье. Однако зачастую работодатели предлагают своим сотрудникам дополнительный выходной перед праздниками. Особенно эта практика распространена в частном бизнесе. С одной стороны, дополнительный день отдыха еще никому не помешал, но, с другой, надо понимать, что его могут и не оплатить.
"Рабочий день 21 февраля может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий,- пояснили "Российской газете" в Роструде. - Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате".