В Роструде пояснили, оплачивается ли дополнительный выходной перед праздниками

Впереди у россиян два длинных выходных: в честь Дня защитника Отечества страна отдыхает с 22 по 24 февраля и в честь 8 марта - с 7 по 9 марта.

Предпраздничные дни 21 февраля и 6 марта не будут укороченными, так как по закону сокращается продолжительность рабочего дня только в том случае, если следом за ним идет непосредственно праздничный день. В этом же году за рабочими пятницами 21 февраля и 6 марта следуют субботы. А сами праздники 23 февраля и 8 марта выпадают на воскресенье. Однако зачастую работодатели предлагают своим сотрудникам дополнительный выходной перед праздниками. Особенно эта практика распространена в частном бизнесе. С одной стороны, дополнительный день отдыха еще никому не помешал, но, с другой, надо понимать, что его могут и не оплатить.

​"Рабочий день 21 февр­аля может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнитель­ный день отдыха. Одн­ако это возможно при соблюдении ряда условий,- пояснили "Российской газете" в Роструде. ​- Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных труд­овым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработ­ной платы. Поэтому, если инициатива исхо­дит от работодателя, последний должен ре­шить вопрос об опл­ате этого выходного дня. Это можно сдела­ть путем издания лок­ального нормативного акта. Поскольку уни­фицированная форма такого приказа не уст­ановлена, он может издаваться в произвол­ьной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставле­нный выходной день подлежит оплате".

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