В Торонто успешно приземлился потерявший колесо шасси лайнер

Самолет канадской компании Air Canada смог благополучно приземлиться в аэропорту Торонто без одного из колес шасси. На борту лайнера A319 находились 120 пассажиров и пять членов экипажа.

Борт вылетел из Нью-Йорка. Во время взлета у него отвалилось одно из шести колес шасси под правым крылом, сообщает ТАСС, ссылаясь на CTV.

Уже в Торонто при заходе на посадку пилот запросил безопасный коридор. К месту приземления были стянуты пожарные и спасатели, однако их помощь не потребовались. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.