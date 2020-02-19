Вейпы, электронные сигареты и системы нагревания табака могут разрешить продавать через вендинговые автоматы, а также рекламировать и открыто выкладывать в магазинах.

Внести такие поправки в законопроект, призванный распространить на электронные средства доставки никотина те же ограничения, что и для обычных сигарет, предлагает Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Законопроект сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. Он предлагает ввести определения понятий "электронное курительное изделие" и "кальян", установить ограничения их использования на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, ограничить их демонстрацию в аудиовизуальных произведениях для детей и взрослых, запретить их продажу несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс потребления этих изделий.

Однако в институте законодательства полагают, что не стоит для электронной никотинсодержащей продукции устанавливать такие же жесткие правила игры, как для обычных сигарет. А вместо этого разрешить продажи вейпов и электронных сигарет в вендинговых автоматах.

По мнению члена Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Алексея Шабашова, электронные системы остаются малоизученными. Ученые наблюдают за их влиянием на человека всего несколько лет. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать: во-первых, они вызывают очень сильную никотиновую зависимость как у детей, так и взрослых. А никотин - это наркотик, механизм действия которого близок к механизму опиатной наркомании. И отказаться от него самостоятельно, как и от применения опиатных наркотиков, способны не более 2-5% зависимых. Во-вторых, даже краткосрочные наблюдения ученых показали, что они вредны как минимум для сердечно-сосудистой, бронхолегочной, пищеварительной систем. В-третьих, если первоначально эти системы позиционировались как "помощники" для тех, кто хочет бросить курить, то сейчас стало очевидно, что их действие противоположно: они втягивают в курение тех, кто об этом не помышлял, в основном детей и подростков, увеличивая число курильщиков. В-четвертых, современные модели этих изделий позволяют одновременно употреблять "лошадиные" дозы никотина, поскольку каждый пользователь имеет возможность самостоятельно регулировать дозировку, плюс подростки в качестве эксперимента добавляют и другие вещества. Некоторые изделия стали похожи на флешки и заряжаются через usb-разъем, поэтому родителям стало сложнее понять, курит ли ребенок.