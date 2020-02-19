Новости

Фруде Берг считает, что его подставили норвежские спецслужбы 09:34
В Кургане нашли свидетеля по делу о подготовке терактов в Керчи 09:33
В Прикамье сгорели два автомобиля, их водители и пассажиры погибли 09:18
Экс-министр здравоохранения Омской области погиб в лесу 09:18
В Минском зоопарке появился камышовый кот из Новосибирска 09:00
АвтоВАЗ рассказал, кому нужна Lada за миллион рублей 09:00
Три человека погибли при пожаре в Пермском крае 08:53
Приехавших на работу в Хабаровск граждан КНР поместили на карантин 08:40
Власти Индонезии будут взимать акцизы с газировки и пластиковых пакетов 08:31
ЦРУ рассекретило документы о создании шпионского "робота-стрекозы" 08:29
Температурный рекорд 95-летней давности может быть побит в Москве в среду 08:13
Медики заявили о пользе популярного "вредного" гарнира 07:55
Свечникову покорился рекорд 37-летней давности 07:52
В Таиланде задержан устроивший стрельбу в торговом центре мужчина 07:41
Сотникова рассказала о своей госпитализации 07:33
Хабаровского экс-чиновника будут судить за полет бизнес-классом 07:16
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин 07:09
СМИ: В топливных баках Boeing 737 MAX обнаружены посторонние предметы 06:33
Двое россиян сегодня покинут круизный лайнер Diamond Princess 05:52
В Торонто успешно приземлился потерявший колесо шасси лайнер 05:35
Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов 04:58
На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу корабля 04:50
В Приморье таможенники не дали вывезти в КНР партию краба и трепанга 04:48
Генсек ООН призвал к прекращению огня на северо-западе Сирии 04:30
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи 04:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
19.02.2020 05:28
Рубрика: Общество

Несладкий дым

Четыре причины ограничивать торговлю вейпами
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Неделя № 36(8090)
Вейпы, электронные сигареты и системы нагревания табака могут разрешить продавать через вендинговые автоматы, а также рекламировать и открыто выкладывать в магазинах.
Планировалось, что вейпы будут помогать бросить курить, но пока только приучают. Фото: GettyImages Планировалось, что вейпы будут помогать бросить курить, но пока только приучают. Фото: GettyImages
Планировалось, что вейпы будут помогать бросить курить, но пока только приучают. Фото: GettyImages

Внести такие поправки в законопроект, призванный распространить на электронные средства доставки никотина те же ограничения, что и для обычных сигарет, предлагает Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Законопроект сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. Он предлагает ввести определения понятий "электронное курительное изделие" и "кальян", установить ограничения их использования на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, ограничить их демонстрацию в аудиовизуальных произведениях для детей и взрослых, запретить их продажу несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс потребления этих изделий.

Однако в институте законодательства полагают, что не стоит для электронной никотинсодержащей продукции устанавливать такие же жесткие правила игры, как для обычных сигарет. А вместо этого разрешить продажи вейпов и электронных сигарет в вендинговых автоматах.

Ученые обнаружили в никотиносодержащих смесях свинец, хром и мышьяк

По мнению члена Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Алексея Шабашова, электронные системы остаются малоизученными. Ученые наблюдают за их влиянием на человека всего несколько лет. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать: во-первых, они вызывают очень сильную никотиновую зависимость как у детей, так и взрослых. А никотин - это наркотик, механизм действия которого близок к механизму опиатной наркомании. И отказаться от него самостоятельно, как и от применения опиатных наркотиков, способны не более 2-5% зависимых. Во-вторых, даже краткосрочные наблюдения ученых показали, что они вредны как минимум для сердечно-сосудистой, бронхолегочной, пищеварительной систем. В-третьих, если первоначально эти системы позиционировались как "помощники" для тех, кто хочет бросить курить, то сейчас стало очевидно, что их действие противоположно: они втягивают в курение тех, кто об этом не помышлял, в основном детей и подростков, увеличивая число курильщиков. В-четвертых, современные модели этих изделий позволяют одновременно употреблять "лошадиные" дозы никотина, поскольку каждый пользователь имеет возможность самостоятельно регулировать дозировку, плюс подростки в качестве эксперимента добавляют и другие вещества. Некоторые изделия стали похожи на флешки и заряжаются через usb-разъем, поэтому родителям стало сложнее понять, курит ли ребенок.

Общество Здоровье Алкоголь и табак

Главное сегодня

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам