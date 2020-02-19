После более чем семилетнего перерыва звездная бельгийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и победительница четырех турниров Большого Шлема в одиночном разряде Ким Клейстерс возобновила карьеру.

Мать троих детей решила бросить вызов самой себе и проверить, на что она еще способна. Тем более что успешный опыт возвращения в большой спорт у бельгийки есть: после рождения первенца, дочери Джады, Клейстерс выиграла два Открытых чемпионата США подряд (2009, 2010) и Открытый чемпионат Австралии (2011).

Бельгийская теннисистка получила wild card на турнир в Дубае и в первом же матче встретилась с серьезным противником - финалисткой Australian Open этого года испанкой Гарбинье Мугурусой. Клейстерс д олго входила в игру: ход первого сета полностью контролировала ее соперница, а бельгийка никак не могла совладать со своей подачей. Во второй партии Клейстерс навязала Мугурусе борьбу: испанская теннисистка вела с двумя брейками, но бельгийке удалось сравнять счет и довести сет до тай-брейка, на котором Клейстерс уступила. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 в пользу Мугурусы.

"Во втором сете я чувствовала, что я действительно в игре. Мне казалось, что я какое-то время доминировала в некоторых розыгрышах", - цитирует Клейстерс официальный сайт WTA. Теннисистка добавила, что движется в верном направлении, хотя еще и не достигла желаемого уровня. Мугуруса в свою очередь назвала Клейстерс "невероятным игроком" и отметила, что была рада оказаться первой соперницей бельгийки.