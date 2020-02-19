Вильфанд назвал причины теплой зимы

Практически непрерывный заток теплого воздуха из Атлантики вытеснял в течение нынешней зимы холодный воздух из Сибири. Это и стало причиной аномально теплой погоды в течение трех зимних месяцев, рассказал "РИА Новости" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, Северо-атлантическое колебание, которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось не только до Европы и Ямала, но даже до Якутии и Хабаровского края. Синоптик отметил, что раньше теплые периоды зимой случались, но чтобы вся зима была теплой, такого он "не припомнит". Ведь отклонения от нормы достигали 25-28 градусов, в ближайшие пять дней этот показатель составит 16-20 градусов.

В Москве до конца недели сохранится облачная погода с прояснениями. Временами может идти дождь. Температура днем - в пределах плюс 3-5 градусов.

А вчера, по информации Гидрометцентра, Центральная метеостанция столицы на ВДНХ в четыре часа утра зафиксировала температуру плюс 5 градусов. Позже она немного понизилась, а затем, примерно с 12 часов дня, столбики термометров вновь поползли вверх, и в 15 часов в Москве было уже плюс 6 градусов.

18 февраля 1949 года температура в столице составила плюс 4,4 градуса. А 18 февраля 2002 года было зафиксировано плюс 4,7 градуса.