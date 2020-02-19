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19.02.2020 08:31
Рубрика: В мире

Власти Индонезии будут взимать акцизы с газировки и пластиковых пакетов

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министр финансов Индонезии Шри Муляни Индравати в среду представила в парламенте страны законопроект о взимании акцизов на сахаросодержащие и искусственно подслащенные напитки, а также на транспортные средства, выделяющие углекислый газ, сообщает Reuters.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Индравати также попросила индонезийских парламентариев одобрить ее предложение о введении акциза на пластиковые пакеты, которое она впервые подняла в 2017 году. Однако тогда оно не было утверждено депутатами. Власти Индонезии апеллируют к тому, что в стране в последнее время значительно увеличилось количество мусорных свалок, а мусорные заводы не справляются с переработкой большого количества отходов.

Точная ставка акциза будет прорабатываться в индонезийском правительстве в случае принятия закона.

Согласно исследованию, опубликованному в 2015 году в журнале Science, Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире, производит 3,2 миллиона тонн отходов в год, причем почти половина из них попадает в море. Индонезия, архипелаг из более чем 17 тысяч островов, по оценкам экспертов, является вторым в мире государством по уровню выброса пластиковых отходов в мировые океаны

На днях на популярном индонезийском пляже был замечен волонтер, одетый в костюм "человека-паука", который таким необычным способом решил привлечь внимание сограждан к сбору мусора.

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