Власти США намерены внести пять китайских СМИ в список "иноагентов"

Пока неясно, будут ли применяться соответствующие требования к сотрудникам этих изданий, которые являются гражданами США. Данные меры вводятся в соответствии с "Законом об иностранных агентах", сообщили в государственном департаменте США.

Речь идет пяти всемирно известных китайских медиа. Это агентство новостей Синьхуа, Китайская глобальная телевизионная сеть, известная как CCTV, Международное радио Китая, материнская компания газеты China Daily и материнская компания газеты People's Daily.

"Эти пять организаций не являются независимыми информационными организациями - они эффективно контролируются (китайским) правительством", - заявил во вторник представитель Госдепартамента.

В 2018 году сенаторы Марко Рубио и Патрик Лихи обратились с совместным заявлением в министерство юстиции США, потребовав, чтобы "контролируемые государством китайские СМИ регистрировались в качестве иностранных агентов" в Соединенных Штатах.

Ранее в условиях оказываемого на нее давления китайская телекомпания CGTN зарегистрировалась в 2019 году в правительстве США в качестве иностранного агента в соответствии с "Законом о регистрации иностранных агентов". Власти США также попросили Синьхуа зарегистрироваться в качестве иноагента, но руководители новостного агентства не пошли на уступки американской стороне.

Дистрибьютерская фирма Hai Tian Development, которая распространяет The People's Daily и China Daily на территории США также была зарегистрирована в качестве иностранного агента еще в 1990-е годы.