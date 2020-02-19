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19.02.2020 08:17
Рубрика: В мире

Власти США намерены внести пять китайских СМИ в список "иноагентов"

Текст: Андрей Васильев
Власти Соединенных Штатов намерены внести пять государственных СМИ КНР, работающих в Америке, в список "иноагентов", сообщает Politico. Администрация Трампа потребовала, чтобы бюро этих китайских средств массовой информации зарегистрировали свой персонал и имущество в правительстве США, предоставив, в том числе, данные о финансовой отчетности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока неясно, будут ли применяться соответствующие требования к сотрудникам этих изданий, которые являются гражданами США. Данные меры вводятся в соответствии с "Законом об иностранных агентах", сообщили в государственном департаменте США.

Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere
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Речь идет пяти всемирно известных китайских медиа. Это агентство новостей Синьхуа, Китайская глобальная телевизионная сеть, известная как CCTV, Международное радио Китая, материнская компания газеты China Daily и материнская компания газеты People's Daily.

"Эти пять организаций не являются независимыми информационными организациями - они эффективно контролируются (китайским) правительством", - заявил во вторник представитель Госдепартамента.

В 2018 году сенаторы Марко Рубио и Патрик Лихи обратились с совместным заявлением в министерство юстиции США, потребовав, чтобы "контролируемые государством китайские СМИ регистрировались в качестве иностранных агентов" в Соединенных Штатах.

Ранее в условиях оказываемого на нее давления китайская телекомпания CGTN зарегистрировалась в 2019 году в правительстве США в качестве иностранного агента в соответствии с "Законом о регистрации иностранных агентов". Власти США также попросили Синьхуа зарегистрироваться в качестве иноагента, но руководители новостного агентства не пошли на уступки американской стороне.

Дистрибьютерская фирма Hai Tian Development, которая распространяет The People's Daily и China Daily на территории США также была зарегистрирована в качестве иностранного агента еще в 1990-е годы.

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