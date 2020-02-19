Вышел документальный фильм "24 часа в Ухане"

Документальный фильм "24 часа в Ухане", снятый корреспондентами CGTN, рассказывает нам истории простых жителей Уханя, об их трудностях, горе, а также истории счастливого спасения, демонстрирует моменты взаимной поддержки и героического самопожертвования.Чтобы предотвратить распространение эпидемии, Ухань с населением более 10 миллионов человек полностью приостановил авиа-, железнодорожное и автомобильное сообщение, а также закрыл передвижение по улицам города всех людей и транспортных средств кроме специальных служб. Жители Уханя не выходят из домов. Лишь некоторые изредка рискуют передвигаться по улицам. Огромное количество медицинских работников со всей страны прибыли в город, ставший эпицентром эпидемии COVID-19, чтобы оказать необходимую помощь.

Сотрудники медицинской службы и добровольцы ежедневно подвергают свои жизни опасности, спасая и перевозя больных и доставляя медицинские препараты и средства и предметы первой необходимости населению.

Посмотреть полную версию докфильма "24 часа в Ухане" на английском языке можно по ссылке.