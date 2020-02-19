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19.02.2020 13:24
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Вышел документальный фильм "24 часа в Ухане"

Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN, China Global Television Network) выпустила документальный фильм, посвященный вспышке в Китае эпидемии коронавируса нового типа, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Газета "Жэньминь Жибао" Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Фото: Газета "Жэньминь Жибао"

Документальный фильм "24 часа в Ухане", снятый корреспондентами CGTN, рассказывает нам истории простых жителей Уханя, об их трудностях, горе, а также истории счастливого спасения, демонстрирует моменты взаимной поддержки и героического самопожертвования.Чтобы предотвратить распространение эпидемии, Ухань с населением более 10 миллионов человек полностью приостановил авиа-, железнодорожное и автомобильное сообщение, а также закрыл передвижение по улицам города всех людей и транспортных средств кроме специальных служб. Жители Уханя не выходят из домов. Лишь некоторые изредка рискуют передвигаться по улицам. Огромное количество медицинских работников со всей страны прибыли в город, ставший эпицентром эпидемии COVID-19, чтобы оказать необходимую помощь.

Сотрудники медицинской службы и добровольцы ежедневно подвергают свои жизни опасности, спасая и перевозя больных и доставляя медицинские препараты и средства и предметы первой необходимости населению.

Посмотреть полную версию докфильма "24 часа в Ухане" на английском языке можно по ссылке.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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