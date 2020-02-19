Женщины-помощники машиниста появятся на МЦК в 2021 году

С 1 июня 2020 года ОАО "РЖД" начнет подготовку женщин по профессии "Помощник машиниста" электропоездов "Ласточка". Об этом сообщается на сайте компании.

После подготовки и сдачи экзаменов выпускницы смогут работать на МЦК. На первоначальном этапе планируется подготовить 10 женщин. Отбор кандидаток в помощники машиниста с 1 марта начнет Московская дирекция скоростного сообщения (занимается перевозкой пассажиров на "Ласточках" по МЦК, а также на межрегиональных маршрутах от Москвы до Курска, Белгорода, Смоленска, Иванова, Санкт-Петербурга).

Основные требования - все желающие должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего. Отбор желающих будет состоять из нескольких этапов, которые позволят определить их готовность в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Само обучение продлится полгода и будет состоять из теоретических и практических этапов.

Будущим помощникам машиниста предстоит изучить правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство электропоезда "Ласточка". Навыки вождения поездов женщины будут отрабатывать на специальных тренажерах, которые полностью имитируют кабину скоростных электропоездов.