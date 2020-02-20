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20.02.2020 20:40
Рубрика: Происшествия

Пулемет из тайника

ФСБ обезвредила крупную сеть торговцев нелегальным оружием по всей стране
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8092)
Федеральная служба безопасности во взаимодействии с МВД пресекла деятельность крупной группы нелегальных оружейников в 19 регионах России.
В результате обысков было изъято 76 пулеметов, автоматов, винтовок, карабинов, пистолетов и револьверов. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС В результате обысков было изъято 76 пулеметов, автоматов, винтовок, карабинов, пистолетов и револьверов. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС
В результате обысков было изъято 76 пулеметов, автоматов, винтовок, карабинов, пистолетов и револьверов. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, всего было задержано 39 граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов. Была прекращена деятельность четырех подпольных мастерских, которые были оснащены специализированным оборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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На кадрах оперативного видео, предоставленных спецслужбой, можно увидеть большое количество изъятого оружия: от пистолетов и винтовок до автоматов и пулеметов, как современных, так и времен войны. А также гранаты, тротиловые шашки и огромное количество патронов. Часть оружия была обнаружена в подпольных мастерских, а часть уже, видимо, подготовленного к продаже - в тайниках. Оружие самое разнообразное - пистолеты ТТ и ПМ, автоматы Калашникова, знаменитый ППШ и пулемет Дегтярева времен войны, а также немецкое оружие.

Как уточнили в ФСБ, в результате обысков было изъято 76 пулеметов, автоматов, пистолетов-пулеметов, винтовок, карабинов, пистолетов и револьверов. А еще 11 ручных осколочных гранат, 7 взрывателей, около трех тысяч патронов различного калибра, более 11 кг взрывчатых веществ - тротила и пороха. В мастерских также были обнаружены 5 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 10 единиц оружия, комплектующие - пули, гильзы и капсюли и оборудование для производства боеприпасов.

Как отметили в ФСБ, сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению деятельности подпольных оружейников, которые занимаются изготовлением и сбытом оружия.

Судя по тому, что аналогичные операции спецслужба и правоохранители проводят по всей стране регулярно - в России еще не перевелись подпольные Левши, зарабатывающие на нелегальном оружии. Например, в конце января в Калужской области оперативники ФСБ изъяли более 1200 единиц огнестрельного оружия. Как сообщили в ЦОС ФСБ, охотничье и охолощенное оружие переделывали в боевое в стрелковом клубе. В преступную группу входили руководители и сотрудники стрелково-спортивного клуба "Паритет-СВ". Нелегальная мастерская по модернизации оружия была оснащена специализированным оборудованием.

При обыске в складских помещениях, стрелковом тире и на территории клуба было найдено и изъято более 1200 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Оружие было сертифицировано как охотничьи карабины и массогабаритные макеты. Их переделывали под автоматическую стрельбу. Были изъяты автоматы различных модификаций, пулеметы, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты и револьверы, а также большое количество патронов.

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