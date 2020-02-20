ФСБ опубликовала кадры обезвреживания подпольной сети торговцев оружием

ФСБ во взаимодействии с МВД пресекла деятельность крупной группы нелегальных оружейников в 19 регионах России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, всего было задержано 39 граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов. Была прекращена деятельность четырех подпольных мастерских, которые были оснащены специализированным оборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов.

На кадрах оперативного видео, предоставленных спецслужбой, можно увидеть большое количество изъятого оружия: от пистолетов и винтовок до автоматов и пулеметов, как современных, так и времен войны. А также гранаты, тротиловые шашки и огромное количество патронов. Часть оружия была обнаружена в подпольных мастерских, а часть, уже видимо подготовленного к продаже, - в тайниках.

Как уточнили в ФСБ, в результате обысков было изъято 76 пулеметов, автоматов, пистолетов-пулеметов, винтовок, карабинов, пистолетов и револьверов. А еще 11 ручных осколочных гранат, 7 взрывателей, около трех тысяч патронов различного калибра, более 11 кг взрывчатых веществ - тротила и пороха. В мастерских также были обнаружены 5 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 10 единиц оружия, комплектующие - пули, гильзы и капсюля и оборудование для производства боеприпасов.

Как отметили в ФСБ, сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению деятельности подпольных оружейников, которые занимаются изготовлением и сбытом оружия.