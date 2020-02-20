Остроумную аферу организовали двое знатоков компьютерных технологий. Молодые люди создали программу, якобы позволяющую всегда выигрывать на ставках в букмекерских конторах. И таким образом сами сыграли на двух человеческих пороках - азарте и жадности.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они организовали видеоканал в одном из мессенджеров. В рекламном ролике неизвестный человек, скрывающий лицо за пластиковой черной маской, изображавшей Бэтмена, рассказывал, как можно легко зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Для получения ежедневной прибыли якобы нужно было просто пополнить счет и приобрести специальную бот-программу, которая будет автоматически делать выигрышные ставки. На самом деле деньги с помощью этой "чудо-программы" получить оказалось невозможно.

Сколько игроков купились на этот фейк, выясняет полиция. Но один из доверчивых москвичей, попавшихся на приманку, обратился в полицию. Мошенников уже нашли и задержали в Подмосковье. При проведении обысков по адресам их проживания изъяты два миллиона рублей, банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Мошенники, обманувшие клиентов букмекерских контор, сами сыграли на азарте и жадности

Собеседники в правоохранительных органах рассказали корреспонденту "РГ", в чем смысл этой аферы и почему на нее купились, казалось бы, опытные игроки. На самом деле новация схемы была только в ее подаче, так сказать, художественном оформлении.

За всем этим маскарадом скрывалась давно опробованная и запрещенная всеми добросовестными букмекерскими конторами мошенническая схема под названием "вилка". Если очень упрощенно, деньги одновременно засылаются в разные конторы, в которых указаны разные суммы выигрыша или проигрыша за одни и те же матчи или другие состязания. Разница - а она обязательно будет - и станет призом игрока, на кого бы он ни делал ставку. В этом и заключается рецепт обещанного выигрыша - деньги вернутся и обязательно окупятся. Букмекерам такой неспортивный подход не нравится, они требуют ставить на кого-то одного. Но опытные игроки сообразили и поверили человеку в маске Бэтмена. И проиграли. Деньги уходили в другие кошельки.

Впрочем, букмекерские конторы тоже не всегда ангелы. Есть информация, что только 10-15 процентов представителей этого бизнеса работают легально.