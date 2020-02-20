В сербском Белграде на матче Евролиги с участием нашего ЦСКА традиционно ожидается аншлаг. Фото: Михаил Синицын

Где будем смотреть

21 февраля, пятница

"Матч ТВ"

15.55. Футбол. Международный турнир "Кубок легенд" в Москве. Россия - Турция. Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Прямая трансляция.

20.55. Баскетбол. Евролига. "Црвена Звезда" (Сербия) - ЦСКА. Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. "Кубок легенд". Португалия - Испания. Прямая трансляция.

14.55. Футбол. "Кубок легенд". Франция - Германия. Прямая трансляция.

16.55. Футбол. "Кубок легенд". "Сборная звезд" - Нидерланды. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.40. Футбол. Чемпионат Франции. "Мец" - "Лион". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" - "Наполи". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

22.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Бавария" - "Падерборн". Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

16.00 - 17.00, 17.30 - 18.30. Бобслей. Чемпионат мира в Германии. Женщины. Двойки. 1-й и 2-й заезды. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

16.15. Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) - "Салават Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция.

19.20. Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Минск, Беларусь). Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

19.20. Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Йокерит" (Финляндия). Прямая трансляция.

22 февраля, суббота

"Первый"

13.35 - 14.50, 16.35 - 17.50. Биатлон. Чемпионат мира в Антерсельве (Италия). Эстафеты. Женщины 4х6 км. Мужчины 4х7,5 км. Прямые трансляции.

"Матч ТВ"

11.55. Футбол. Товарищеский матч. "Рубин" (Казань) - "Шериф" (Молдавия). Прямая трансляция.

13.55. Футбол. Товарищеский матч. "Спартак" (Москва) - "Пахтакор" (Узбекистан). Прямая трансляция.

15.55. Гандбол. Женщины. Лига чемпионов. "Ростов-Дон" - "Мец" (Франция). Прямая трансляция.

17.55. Футбол. "Кубок легенд". Россия - Испания. Прямая трансляция.

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - "Ювентус". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

11.55. Футбол. "Кубок легенд". Турция - Португалия. Прямая трансляция.

12.55. Футбол. "Кубок легенд". Германия - Нидерланды. Прямая трансляция.

13.55. Футбол. "Кубок легенд". Испания - Турция. Прямая трансляция.

15.55. Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" (Санкт-Петербург) -"Динамо" (Минск, Беларусь). Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Товарищеский матч. "Локомотив" (Москва) - "Чайка" (Песчанокопское). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

14.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Леганес". Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Эйбар". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" - "Валенсия". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

16.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - "Удинезе". Прямая трансляция.

19.25. Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" - "Нант". Прямая трансляция.

21.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Дижон" - "Монако". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

17.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Вердер" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Шальке" - "РБ Лейпциг" (Дортмунд). Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Милан". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

12.55. Волейбол. Суперлига. Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

17.55. Волейбол. Суперлига. Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Белогорье" (Белгород). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

14.55. Футбол. "Кубок легенд". Франция - "Сборная звезд". Прямая трансляция.

16.55. Регби. Чемпионат Европы. Россия - Португалия. Прямая трансляция.

19.45. Регби. "Кубок шести наций". Уэльс - Франция. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

13.30 - 14.30, 15.00 - 16.00. Бобслей. Чемпионат мира в Германии. Мужчины. Двойки. 1-й и 2-й заезды. Прямая трансляция.

17.30 - 18.30, 19.00 - 20.00. Бобслей. ЧМ. Женщины. Двойки. 3-я и 4-я, финальная попытки. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.50. Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Сибирь" (Новосибирск). Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. ХК "Сочи" - "Торпедо" (Нижний Новгород). Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

09.50. Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владивосток) - "Динамо" (Рига, Латвия). Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. "Северсталь" (Череповец) - "Витязь" (Московская обл.). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

18.00. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Дубае (ОАЭ). Одиночный разряд. Финал. Прямая трансляция.

23 февраля, воскресенье

"Первый"

14.20, 16.50. Биатлон. Чемпионат мира в Антерсельве (Италия). Масс-старт. Женщины 12,5 км. Мужчины 15 км.

15.10. Лыжные гонки. Финальный этап "Ски тура" (в рамках Кубка мира) в Тронхейме (Норвегия). Мужчины. Гонка преследования 30 км, классический стиль. Прямая трансляция.

"Рен ТВ"

06.50. Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер (США) - Тайсон Фьюри (Ирландия). Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC в Лас-Вегасе (США). Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

09.50. Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Прямая трансляция.

13.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" - "Гранада". Прямая трансляция.

15.55. Футбол. "Кубок легенд". Финал. Прямая трансляция.

17.25. Баскетбол. Мужчины. Отбор на Евро-2021. Россия - Северная Македония. Матч в Перми. Прямая трансляция.

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Лечче". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Вильярреал". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

14.55. Футбол. "Кубок легенд". Матч за 3-е место. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

15.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес" - "Атлетик". Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Вальядолид" - "Эспаньол". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Севилья". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "ПСЖ" - "Бордо". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

14.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" - "Лацио". Прямая трансляция.

17.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" - "Аугсбург". Прямая трансляция.

19.55. Футбол. Чемпионат Германии. "Вольфбург" - "Майнц". Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Сампдория". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

16.25. Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Витесс" - ПСВ "Эйндховен". Прямая трансляция.

18.40. Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Гераклес" - "Аякс". Прямая трансляция.

20.40. Футбол. Чемпионат Португалии. "Спортинг" - "Боавишта". Прямая трансляция.

23.25. Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Портимоненсе". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

10.55. Фристайл. Этап Кубка мира в Миассе. Ски-кросс. Прямая трансляция.

14.55. Волейбол. Суперлига. Женщины. "Уралочка-НТМК" (Свердловская обл.) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

17.25. Волейбол. Суперлига. Женщины. "Динамо-Казань" - "Енисей" (Красноярск). Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

16.30 - 17.30, 18.00 - 19.00. Бобслей. Чемпионат мира в Германии. Мужчины. Двойки. 1-й и 2-й заезды. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

17.55. Регби. "Кубок шести наций". Англия - Ирландия. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.50. Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

17.20. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.

24 февраля, понедельник

"Матч ТВ"

09.50. Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Прямая трансляция.

12.20. Хоккей. КХЛ. "Куньлунь Ред Стар" (Китай) - "Динамо" (Рига, Латвия). Прямая трансляция.

22.25. Футбол. Чемпионат Португалии. "Жил Висенте" - "Бенфика". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" - "Унион". Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

22.55. Баскетбол. Евролига. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Панатинаикос" (Греция). Прямая трансляция.