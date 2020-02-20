Одному из руководителей автодилера "Рольф" суд продлил домашний арест

Директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро, фигуранту уголовного дела о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей, Басманный районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста до 25 мая.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении обвиняемому Кайро срок домашнего ареста еще на 3 месяца. По постановлению суда он будет находиться под домашним арестом в своей московской квартире.

Арестованный - не единственный фигурант этого дела о совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. По данным следствия, обвиняемым по части 3 статьи 193.1 УК РФ также является основатель и фактический владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров. Он находится за рубежом и объявлен в России в межгосударственный розыск. По решению Басманного суда столицы Петров заочно арестован.

Следствие сообщило, что в этом деле есть еще несколько фигурантов, в основном руководители группы компаний "Рольф", но все они в бегах и разыскиваются правоохранительными органами. Всего по делу проходят пока четыре человека. Они арестованы заочно.

Так что под арестом пока из всей криминальной компании находится только Кайро. По данным следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. В результате чего, считает следствие, на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены крупные суммы. Деньги были получены от коммерческой деятельности. А сумма, исчезнувшая в оффшорах, перевалила за четыре миллиарда рублей.

Представители защиты обвиняемых уверяют, что оспариваемая следствием сделка была законной, и якобы в ходе нее было куплено имущество, соответствующее той самой исчезнувшей сумме.