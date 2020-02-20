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20.02.2020 02:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Алло, у нас горит

При пожаре в хостеле сигнал на пульт МЧС не пришел
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 37(8091)
Спустя несколько дней после пожара в хостеле, где погибли два человека, граждане Беларуси, установлена причина трагедии: не сработала система автоматического вызова пожарных. Как и во многих других случаях аналогичных пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, пожарная сигнализация оказалась не сопряжена с объектовой станцией, и сигнал на пульт МЧС не прошел.

Пожар произошел на юго-западе Москвы на улице Новаторов в хостеле 10 февраля. К моменту приезда пожарных из окон четвертого этажа пятиэтажного общежития уже валил густой черный дым.

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Как выяснилось, о возгорании пожарным сообщили по телефону, хотя по закону объект подлежал оборудованию системой автоматического вызова. Когда же стали разбираться, то выяснилось, что она там была, но не была сопряжена с сигнализацией. Недостатки устранили лишь 19 февраля, то есть через 9 дней после трагедии, что и было отражено в акте.

В нем прямо сказано, что организация, обслуживающая комплекс пожарной сигнализации, устранила неисправности. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, почему хостел не заключил договор на техническое обслуживание объектовой станции и почему инспекторы во время проверок этого не замечали.

Происшествия ЧП Пожары Власть Безопасность Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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