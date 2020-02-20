С учебной авиабазы в Подмосковье украли запчасти от самолетов

Почти месяц двое жителей Воскресенского района незаконно проникали на авиационную базу в подмосковном Егорьевске и воровали запчасти от гражданских самолетов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что воры пробирались на территорию учебно-авиационного комплекса, расположенного на улице Бронницкая, и похищали приборы и блоки управления от учебных пассажирских самолетов "Як-42" и "ТУ-154". Затем они сбывали свою добычу на рынках Москвы. Общий материальный ущерб составил около миллиона рублей.

Татьяна Петрова рассказала, что для задержания предполагаемых преступников была создана специальная группа. В местах возможного появления подозреваемых выставлялись засады из числа сотрудников уголовного розыска. Преступников в возрасте 22 и 46 лет, один из которых ранее судим, задержали с поличным в момент совершения очередной кражи.

В ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли много похищенных деталей от самолетов. Установлена их причастность к четырем эпизодам хищений с базы. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второму - подписки о невыезде и надлежащем поведении.