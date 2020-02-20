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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Деньги в офшорах

Бизнесмену продлили домашний арест
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8092)
Басманный райсуд Москвы продлил директору департамента развития бизнеса группы компаний автодилеров "Рольф" Анатолию Кайро домашний арест до 25 мая. Обвиняемый - фигурант уголовного дела о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

По постановлению суда он будет находиться под домашним арестом в своей московской квартире. Арестованный - не единственный фигурант этого дела о совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. По данным следствия, обвиняемым также является основатель и фактический владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров. Он находится за рубежом и объявлен в России в межгосударственный розыск. По решению Басманного суда столицы Петров заочно арестован.

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В этом деле есть еще несколько фигурантов, но все они в бегах и разыскиваются правоохранительными органами. Всего по делу проходят пока четыре человека. Трое из них арестованы заочно.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. В результате чего, считает следствие, на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены крупные суммы. Известно, что исчезнувшие деньги были получены от коммерческой деятельности.

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