В Ярославле выявили незаконное производство "незамерзайки"

Ярославские полицейские пресекли деятельность цеха по незаконному производству незамерзающей жидкости для автомобильных стекол.

По информации УМВД по Ярославской области, незаконное производство несертифицированной незамерзающей жидкости для омывания автостекол с этанолом в составе располагалось в одном из складов в Дзержинском районе Ярославля. Продукция производилась без соблюдения каких-либо стандартов - просто путем смешивания жидкостей.

- Сотрудники полиции изъяли около одиннадцати тысяч литров готовой продукции и примерно две тысячи литров этилового спирта, - рассказала официальный представитель ведомства Марина Кокуева.

Следственный отдел ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ "Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".