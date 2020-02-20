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20.02.2020 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве таксист выставил китайцу крупный счет "из-за коронавируса"

Текст: Сергей Бабкин

Московский таксист взял с китайского пассажира по шестикратному тарифу "из-за коронавируса".

В Подмосковье полицейский задержан за разбой в такси

Потерпевший несколько дней назад взял такси в аэропорту Шереметьево. Водитель был в медицинской маске. Он убедил ехать именно с ним, поскольку якобы больше никто с пассажиром из КНР не свяжется. Когда такси прибыло к подмосковному отелю, извозчик выставил счет 6 тысяч рублей. Хотя обычная цена такой поездки в шесть раз меньше.

Уже в отеле иностранец попросил управляющего связаться с полицией, сообщает KP.Ru. Сотрудники МВД проверят эту информацию.

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