В Москве таксист выставил китайцу крупный счет "из-за коронавируса"

Московский таксист взял с китайского пассажира по шестикратному тарифу "из-за коронавируса".

Потерпевший несколько дней назад взял такси в аэропорту Шереметьево. Водитель был в медицинской маске. Он убедил ехать именно с ним, поскольку якобы больше никто с пассажиром из КНР не свяжется. Когда такси прибыло к подмосковному отелю, извозчик выставил счет 6 тысяч рублей. Хотя обычная цена такой поездки в шесть раз меньше.

Уже в отеле иностранец попросил управляющего связаться с полицией, сообщает KP.Ru. Сотрудники МВД проверят эту информацию.