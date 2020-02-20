В Москве задержан мошенник-антибукмекер, прятавший лицо за маской Бэтмена

Очередную масштабную аферу разоблачили столичные полицейские. На этот раз на удочку мошенников попался любитель ставок в букмекерских конторах. В последнее время появилось много знатоков спорта (по их утверждениям), которые якобы готовы помогать желающим обыграть букмекеров. И сделать это почти безвозмездно.

С заявлением в полицию обратился один из игроков, связавшийся с такими советчиками, - житель столицы.

"Он сообщил, что приобрел программу, с помощью которой, как утверждалось, можно зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Спустя некоторое время гражданин понял, что стал жертвой мошенников, так как на самом деле вложенные деньги получить назад оказалось невозможно", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейским удалось выяснить, что злоумышленники организовали видеоканал в одном из мессенджеров. В рекламном ролике неизвестный, скрывающий лицо за пластиковой черной маской, рассказывал, как можно легко зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. "Для получения ежедневной прибыли якобы нужно просто пополнить счет и приобрести специальную бот-программу, которая будет автоматически без вашей помощи делать выигрышные ставки. На эту приманку и попался доверчивый москвич", - рассказала Ирина Волк.

По данному факту УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "мошенничество". В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье полицейскими были задержаны двое подозреваемых. При проведении обысков по адресам их проживания были изъяты 2 миллиона рублей, банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и другие вещдоки, имеющие значение для расследования уголовного дела.