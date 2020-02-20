В Москве задержан мошенник-антибукмекер, прятавший лицо за маской Бэтмена

Новости

Новые патенты подтвердили глобальный редизайн "Русского Прадо" от УАЗа 12:00
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала "Россия" 12:00
От рака умерла актриса из "Госпиталя МЭШ" Келли Накахара 11:58
Сервис Google.Карты назвал два лучших места в Екатеринбурге. 11:57
В Историческом парке расскажут о ядах и нарядах императорской России 11:52
Школу в Приангарье закрыли из-за скопления радона 11:48
В Петербурге прооперировали сердце 3-килограммовой девочке 11:47
Золото подорожало до семилетнего максимума 11:44
На Кубани школьный автобус с детьми врезался в легковушку 11:44
Специалисты ЮФУ научили крыс по дыханию "ставить диагноз" человеку 11:37
В Самарской области арестован наркодилер, перевозивший 20 кг героина 11:24
Новую РЛС для отслеживания надводных кораблей разработают в России 11:21
В Перми бабушка с внучкой пострадали при падении наледи с крыши 11:18
Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по делу MH17 11:17
Актриса из "Беверли-Хиллз 90210" Джанет Дюбуа внезапно умерла 11:17
У волгоградского пенсионера изъяли арсенал оружия и взрывчатки 11:13
Под Хабаровском около детского сада произошла стрельба 11:10
Lada признана самой исчезающей машиной Британии 11:05
Актер из "Гладиатора" и "Трои" Джон Шрэпнел умер от рака 11:03
В соцсетях высмеяли "уборку" трактором луж в Саранске 11:03
Собака спасла россиянку от пытавшегося убить ее мужа-итальянца 11:01
Фьюри и Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции перед боем 10:58
20-летний рэпер Pop Smoke застрелен в своем доме в Лос-Анджелесе 10:55
В Магадане арестовали сообщившего о бомбе в самолете мужчину 10:53
В Ярославле выявили незаконное производство "незамерзайки" 10:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Эксперты рассказали, что выгоднее - взять ипотеку или копить на жилье
Эксперты рассказали, что выгоднее - взять ипотеку или копить на жилье
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
20.02.2020 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан мошенник-антибукмекер, прятавший лицо за маской Бэтмена

Текст: Иван Петров

Очередную масштабную аферу разоблачили столичные полицейские. На этот раз на удочку мошенников попался любитель ставок в букмекерских конторах. В последнее время появилось много знатоков спорта (по их утверждениям), которые якобы готовы помогать желающим обыграть букмекеров. И сделать это почти безвозмездно.

Фото: РИА Новости/ Евгений Епанчинцев
Звезда "Битвы экстрасенсов" стала жертвой мошенника

С заявлением в полицию обратился один из игроков, связавшийся с такими советчиками, - житель столицы.

"Он сообщил, что приобрел программу, с помощью которой, как утверждалось, можно зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Спустя некоторое время гражданин понял, что стал жертвой мошенников, так как на самом деле вложенные деньги получить назад оказалось невозможно", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейским удалось выяснить, что злоумышленники организовали видеоканал в одном из мессенджеров. В рекламном ролике неизвестный, скрывающий лицо за пластиковой черной маской, рассказывал, как можно легко зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. "Для получения ежедневной прибыли якобы нужно просто пополнить счет и приобрести специальную бот-программу, которая будет автоматически без вашей помощи делать выигрышные ставки. На эту приманку и попался доверчивый москвич", - рассказала Ирина Волк.

По данному факту УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "мошенничество". В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье полицейскими были задержаны двое подозреваемых. При проведении обысков по адресам их проживания были изъяты 2 миллиона рублей, банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и другие вещдоки, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область РГ-Видео

Главное сегодня

Путин назвал миссию Мишустина
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Еще у двоих россиян с лайнера Diamond Princess обнаружен коронавирус
Инцидент с броневиками США и РФ в Сирии показали на видео
Forbes признал владелицу Wildberries богатейшей россиянкой
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников