В Подмосковье полицейский задержан за разбой в такси

В Московской области совершено разбойное нападение на таксиста. Преступники отобрали у него деньги и разбили машину. Одним из подозреваемых оказался столичный полицейский, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

Разбойники напали на таксиста, когда он вез их в Люберцах. Пассажиры избили водителя, разбили его машину деревянной доской и отобрали 10 тысяч рублей. Пьяные нападавшие попытались скрыться, но были задержаны.

По версии следствия, нападение совершил 24-летний мужчина и его знакомый, полицейский из районного отдела Выхино-Жулебино. Против них возбуждено уголовное дело о разбое и повреждении чужого имущества. Обвиняемые помещены под домашний арест.

В свою очередь столичное ГУ МВД заявило, что полицейский уволен из органов по отрицательным мотивам. Его руководители тоже будут привлечены к дисциплинарной ответственности.