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20.02.2020 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже осужденного по "маковому делу" выпустили по УДО

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении 62-летнего Александра Полухина, осужденного за сбыт наркотиков в крупном размере.

Фото: УФСИН по Брянской области
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В 2015 году Полухин, его жена, дочь и родственница были признаны виновными в торговле наркотиками. Как сказано в решении суда, они продавали наркозависимым людям смесь семян мака и содержащей опий маковой соломки. В принадлежащем семье кафе правоохранители нашли и изъяли 4,8 тонны семян мака. Такое количество глава владельцы объяснили тем, что в кафе пекут булочки с маком. Уголовное дело против семьи Полухиных получило название "макового".

Александр Полухин получил восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима, его родные - по восемь лет и три месяца общего режима. 17 февраля дочь Полухина Евгения была освобождена условно-досрочно.

- В октябре 2019 года районный суд отказал Полухину в УДО. Изучив материалы дела, доводы осужденного и адвоката, суд апелляционной инстанции постановление районного суда отменил, удовлетворив ходатайство, - рассказала пресс-секретарь Воронежского областного суда Лада Петина.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Борьба с наркотиками

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