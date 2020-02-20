В Воронеже осужденного по "маковому делу" выпустили по УДО

Воронежский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении 62-летнего Александра Полухина, осужденного за сбыт наркотиков в крупном размере.

В 2015 году Полухин, его жена, дочь и родственница были признаны виновными в торговле наркотиками. Как сказано в решении суда, они продавали наркозависимым людям смесь семян мака и содержащей опий маковой соломки. В принадлежащем семье кафе правоохранители нашли и изъяли 4,8 тонны семян мака. Такое количество глава владельцы объяснили тем, что в кафе пекут булочки с маком. Уголовное дело против семьи Полухиных получило название "макового".

Александр Полухин получил восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима, его родные - по восемь лет и три месяца общего режима. 17 февраля дочь Полухина Евгения была освобождена условно-досрочно.

- В октябре 2019 года районный суд отказал Полухину в УДО. Изучив материалы дела, доводы осужденного и адвоката, суд апелляционной инстанции постановление районного суда отменил, удовлетворив ходатайство, - рассказала пресс-секретарь Воронежского областного суда Лада Петина.