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20.02.2020 05:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровчанина осудили на 8 лет за попытку устроить теракт в школе

Текст: Дина Непомнящая

К восьми годам лишения свободы приговорил суд в Хабаровске 19-летнего местного жителя, планировавшего устроить теракт в школе №30, которую ранее окончил.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
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Как стало известно сотрудникам УФСБ России по Хабаровскому краю, молодой человек собирался напасть на учебное заведение 22 февраля 2019 года и расстрелять там несколько человек. Его планам удалось помешать.

В квартире парня обнаружили листовки запрещенной в России организации "Русское национальное единство", символику движения "school shooting" ("стрельба в школах"), последователем которого он являлся, поясную разгрузку для переноски боеприпасов, обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, снаряженных картечью. Причем, чтобы приобрести оружие хабаровчанин пытался использовать как законные, так и не законные методы. Оформил медсправки и записался через портал Госуслуг на получение лицензии на охотничье оружие. А также приобретал боеприпасы в интернете.

Как сообщили РИА Новости представители УФСБ, молодой человек сам сознался в содеянном. В суде его признали виновным в подготовке к совершению террористического акта. Три года из назначенного ему срока заключения он проведет в тюрьме, а потом отправится в колонию строго режима еще на пять лет. После освобождения в течение трех лет не сможет заниматься размещением обращений и иных материалов в интернете. Приговор не вступил в силу. На его обжалование осужденному отводится 10 дней.

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