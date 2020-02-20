В Бурятии двое лесничих попали под следствие из-за вымогательства

В Бурятии возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении двух работников местного лесничества республиканского агентства лесного хозяйства.

По предварительной версии, один из фигурантов летом 2019 года дважды выявлял нарушения при перевозке древесины и за вознаграждения в фиксированные 20 тысяч рублей закрывал на них глаза. Осенью он вновь обнаружил на пилораме лесовоз, с которого разгружали древесину без необходимых документов. Вместе с ним находился коллега. Лесничие взяли с виновных 30 тысяч рублей, отпустили их, а деньги разделили между собой.

Как сообщили в пресс-службе СК по Бурятии, преступления выявили полицейские после того, как к ним обратились потерпевшие.

Ведется следствие. Один из подозреваемых заключен под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.