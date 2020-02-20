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20.02.2020 03:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

Текст: Артем Красиков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.

Фото: iStock
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"Самолет упал при взлете. В нем находилось 14 человек, из них двое - члены экипажа. Два человека получили травмы, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Степень полученных травм не уточняется.

По информации агентства "Интерфакс", при падении с 10 метров Ан-2 получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа.

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