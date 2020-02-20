В Магадане самолет с вахтовыми рабочими после взлета рухнул на землю

В четверг утром из старого аэропорта Магадана, расположенного на 13-м километре Колымской трассы, вылетел Ан-2, который должен был доставить вахтовых рабочих в поселок Сейчман. Но после отрыва от земли самолет совершил жесткую посадку, упав недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Принадлежащий горнодобывающей компании самолет, судя по кадрам, не смог набрать высоту. На уровне примерно 10-15 метров над землей Ан-2 неожиданно "клюнул носом" и начал терять высоту. Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев. Уже через восемь минут после ЧП на летное поле прибыло несколько бригад "скорой помощи".

Люди смогли покинуть воздушное судно самостоятельно, но позже всех отвезли на обследование. На месте аварии работало около 50 спасателей и 15 единиц техники. 9 из 14 человек, находившихся на борту самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку сегодня утром в аэропорту Магадан-13, после обследования в Магаданской областной больнице отпущены домой. Министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов рассказал, что на место происшествия было направлено 10 врачебных фельдшерских бригад "скорой помощи".

Травмы получили семь человек. По словам министра здравоохранения и демографической политики региона Сергея Чеканова, у пятерых пассажиров диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Остальных после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. Ситуацию взял на контроль губернатор Сергей Носов.

Дальневосточная транспортная прокуратура проверит квалификацию пилотов и законность использования для перевозки пассажиров упавшего Ан-2. Кроме того, ведомство даст оценку техническому обслуживанию и поддержанию летной годности. Кстати, обоих летчиков отправят на освидетельствование. Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело. По предварительной версии, следстватели квалифицировали дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна".

Тем временем

В этот же день пассажир рейса Магадан - Кепервеем (село в Чукотском автономном округе) заявил, что у него с собой на борту имеется взрывное устройство. Его сразу же доставили в дежурную часть полиции международного аэропорта Магадана Сокол. Никакой бомбы у лжетеррориста, к счастью, не нашли.