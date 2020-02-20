Под Оренбургом погиб пермский солдат-срочник

Во время прохождения воинской службы в Оренбургской области погиб солдат из Краснокамска Пермского края. Об этом в своем Instagram сообщает глава Краснокамска Игорь Быкариз.

Как рассказал командир военной части, где погиб молодой человек, смерть наступила из-за врачебной ошибки.

- Мы не оставим данное происшествие без внимания и настаиваем на независимой судмедэкспертизе, чтобы выяснить точную причину смерти, - сказал Игорь Быкариз. - Вопрос взят на контроль. Мне, честно, страшно от того, что это происходит, тем более в мирное время. Такого быть не должно!

Также чиновник обещал, что, помимо установления причин трагедии, власти займутся оказанием необходимой помощи матери погибшего.