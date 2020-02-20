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20.02.2020 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Оренбургом погиб пермский солдат-срочник

Текст: Надежда Пащенко

Во время прохождения воинской службы в Оренбургской области погиб солдат из Краснокамска Пермского края. Об этом в своем Instagram сообщает глава Краснокамска Игорь Быкариз.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Как рассказал командир военной части, где погиб молодой человек, смерть наступила из-за врачебной ошибки.

- Мы не оставим данное происшествие без внимания и настаиваем на независимой судмедэкспертизе, чтобы выяснить точную причину смерти, - сказал Игорь Быкариз. - Вопрос взят на контроль. Мне, честно, страшно от того, что это происходит, тем более в мирное время. Такого быть не должно!

Также чиновник обещал, что, помимо установления причин трагедии, власти займутся оказанием необходимой помощи матери погибшего.

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Тяжело об этом писать, но скрывать такое нельзя. Во время прохождения воинской службы в Оренбургской области погиб солдат из Краснокамска – Лев Пономарев. Со слов командира части смерть произошла по врачебной ошибке. Мы не оставим данное происшествие без внимания и настаиваем на независимой судмедэкспертизе, чтобы выяснить точную причину смерти. На данный момент вопрос взят на контроль. Малое, что мы можем сделать для мамы Натальи Михайловны - это принести ей свои искренние соболезнования и оказать необходимую помощь. Мне честно страшно от того, что это происходит, тем более в мирное время. Такого быть не должно!

Публикация от Игорь Быкариз (@bykarizigor)

Происшествия ЧП Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пермский край ПФО Оренбургская область

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