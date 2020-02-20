В Казани задержали преступную группировку из 19 человек

В Казани сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана выявили преступную группу из 19 человек. Они подозреваются в совершении особо тяжких преступлений на территории республики.

Как сообщают в ведомстве, в их отношении возбуждено уголовное дело по восьми статьям УК РФ. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и оружия, хулиганстве, вымогательстве, разбое и грабеже.

Следствие отмечает, что группу отличает четкая иерархия, распределение участников по возрастным группам, закреплением за каждым их них определенного вида преступной деятельности. Имелся у группировки "общак", который ежемесячно пополнялся.

По решению суда, 12 членов банды заключили под стражу. С марта 2014 года по февраль 2019 они совершили 25 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении частных предпринимателей.