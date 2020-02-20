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20.02.2020 17:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани задержали преступную группировку из 19 человек

Текст: Олег Корякин

В Казани сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана выявили преступную группу из 19 человек. Они подозреваются в совершении особо тяжких преступлений на территории республики.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Как сообщают в ведомстве, в их отношении возбуждено уголовное дело по восьми статьям УК РФ. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и оружия, хулиганстве, вымогательстве, разбое и грабеже.

Следствие отмечает, что группу отличает четкая иерархия, распределение участников по возрастным группам, закреплением за каждым их них определенного вида преступной деятельности. Имелся у группировки "общак", который ежемесячно пополнялся.

По решению суда, 12 членов банды заключили под стражу. С марта 2014 года по февраль 2019 они совершили 25 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении частных предпринимателей.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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