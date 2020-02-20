В Нижегородской области рейсовый автобус столкнулся с двумя авто

Сегодня около 14:00 в Балахнинском районе Нижегородской области рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями. Об этом сообщает МВД по региону.

Авария произошла на трассе Шопша - Иваново - Нижний Новгород. Водитель Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим из Балахны в областной центр, и с автомобилем ВАЗ. Автобус съехал в кювет.

По предварительной информации, в аварии пострадало 5 человек: все они обратились за медицинской помощью. Трое из них - пассажиры автобуса. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.