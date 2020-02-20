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20.02.2020 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге мошенники выдали себя за съемочную группу "Мосфильма"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Оренбуржье мошенники, выдающие себя за съемочную группу фильма "Сарматы", над которым работает студия "Мосфильм", зазывают желающих сниматься в массовке. Кандидатам обещают платить 2800 рублей в день.

Фото: Сергей Карпов/ТАСС
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Однако прежде соискатель должен перечислить 249 рублей за бейдж, без которого якобы не пустят на съемочную площадку.

Как стало известно "РГ", объявления о кастинге на эпизодические роли в киноленте появились в социальных сетях на днях. Для "работы над фильмом" требуются мужчины и женщины от 16 до 55 лет, кандидатов просят прислать резюме и фото. Местом съемок, которые якобы будут проходить с 20 февраля по 11 марта, указан несуществующий город Сарматы.

По словам одного из откликнувшихся на объявление соискателей, после отправки резюме ему тут же пришло сообщение о том, что он успешно прошел отбор. Дело за малым - осталось заплатить за бейдж и можно будет приступать к работе.

Следует отметить, что реальный народный кастинг на участие в массовых сценах фильма известного российского режиссера Александра Прошкина "Сарматы" проходил в Оренбурге два года назад - в дни работы IX Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и авангард". Съемки были организованы в оренбургских степях. Как сообщили на "Мосфильме", сейчас идет озвучивание и монтаж киноленты.

Предполагается, что картину смогут увидеть гости оренбургского кинофестиваля в этом году.

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