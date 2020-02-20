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20.02.2020 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми бабушка с внучкой пострадали при падении наледи с крыши

Текст: Надежда Пащенко

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело после того, как в Перми с крыши многоэтажного дома на 7-летнюю девочку и ее бабушку упала наледь.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Ребенка с тяжелой травмой госпитализировали в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Пожилая женщина отделалась множественными ушибами. Известно, что несчастный случай произошел в центре Перми на одной из главных улиц города.

Следствие будет проходить по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уже установлено, что обязанность по обслуживанию многоквартирного дома возложена на управляющую компанию, которая заключила договор на выполнение работ по очистке кровли от снега, сосулек и наледи с индивидуальным предпринимателем.

Следователи направят инициативные письма о принятии должных мер по своевременной очистке построек от слоя снега и льда в прокуратуру Пермского края и в инспекцию государственного жилищного надзора, а также врио губернатора Пермского края. Расследование уголовного дела продолжается.

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