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20.02.2020 10:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье женщина избила четырехлетнего сына зонтиком

Текст: Константин Бахарев

За побои малолетнего ребенка 32-летнюю жительницу Добрянки приговорили к трем месяцам исправительных работ. Об этом сообщили в районном суде.

Фото: iStock
В России стали наказывать родителей за побои детей

Пьяная женщина без особых причин избила своего четырехлетнего сына. Она колотила его зонтом по голове и телу. Об этом стало известно правоохранительным органам и женщину привлекли к уголовной ответственности.

Подсудимая полностью признала свою вину, и в результате дело рассматривалось в особом порядке. Ее судили по статье 116.1 УК РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), так как раньше она уже привлекалась к ответственности за побои родственника.

При исполнении наказания из зарплаты осужденной будут вычитать десять процентов в доход государства.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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