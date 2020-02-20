В Самарской области арестован наркодилер, перевозивший 20 кг героина

ФСБ РФ пресекла крупный контрабандный канал поставок наркотиков в Россию из стран Средней Азии. Об это сообщила спецслужба.

Стабильный канал поставок наркотических веществ был организован на границе с Самарской областью членами транснациональной ОПГ. На днях в Большечерниговском района региона оперативники задержали с поличным одного из самых активных участников преступной группы сразу же после пересечения им границы РФ. Он гражданин одного из государств Средней Азии.

При задержании правоохранители изъяли у мужчины огромную партию героина - массой более 20 килограммов. Перевозчик прятал наркотики в тайниках, которые были оборудованы в автомобиле, на котором он приехал в Россию.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное производство и сбыт наркотических средств" и "Контрабанда наркотических средств". Сейчас мужчина арестован.