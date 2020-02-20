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20.02.2020 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео с места наезда на журналиста в Красноярске

Текст: Екатерина Дементьева

ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места, где был сбит журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин.

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На кадрах виден темный Mercedes виновника ДТП, работа криминалистов с отпечатками на капоте, однако номера автомобиля заретушированы.

Напомним, в Красноярске был сбит корреспондент телеканала "Россия" Павел Брыкин. Он попытался взять комментарий у водителя авто, однако тот сел в машину и попытался уехать, сбив при этом журналиста.

Ранее пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщила, что сотрудник телеканала получил серьезные травмы. Однако позднее ТАСС распространил информацию, что госпитализация Брыкину не понадобилась. Необходимую медицинскую помощь ему оказали амбулаторно.

Региональный следком ведет проверку случившегося.

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