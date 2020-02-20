В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала "Россия"

В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью.

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента. Инцидент снял оператор телеканала.

Пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Следственный комитет начал доследственную проверку случившегося. В действиях водителя Mercedes следователи усматривают преступление по статье 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.