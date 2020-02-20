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20.02.2020 18:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нальчике пассажирская "Газель" столкнулась с легковушкой

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В центре столицы Кабардино-Балкарии днем в четверг столкнулись пассажирская "Газель" и легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, несколько человек пострадали и доставлены в больницу.

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"Авария случилась на пересечении улиц Чернышевского и Инессы Арманд. По предварительным данным, водитель легковой иномарки не пропустил микроавтобус под знаком "Уступи дорогу" и врезался в него", - сообщили в МВД КБР.

Несколько раненных этом ДТП были доставлены в городскую больницу. Сейчас их точное число и состояние уточняется.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, устанавливаются обстоятельства и причина случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Нальчик

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