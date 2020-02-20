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20.02.2020 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Донской тренер по плаванию получил срок за гибель подопечной

Текст: Александр Гавриленко

Тренер по плаванию Цимлянского филиала ГБУ РО "Спортивная школа олимпийского резерва № 29" получил два года ограничения свободы из-за гибели его подопечной на занятиях - ученица из третьего класса утонула в бассейне.

Около Ростова произошла массовая гибель рыбы

Накануне мужчина был признан судом виновным в причинении смерти по неосторожности. Помимо ограничения свободы он на год лишен права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением контроля за безопасностью жизни и здоровья детей, занимающихся в плавательных бассейнах и на открытой воде.

Кроме того, осужденный должен будет возместить причиненный моральный вред родителям школьницы, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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