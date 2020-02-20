Донской тренер по плаванию получил срок за гибель подопечной

Тренер по плаванию Цимлянского филиала ГБУ РО "Спортивная школа олимпийского резерва № 29" получил два года ограничения свободы из-за гибели его подопечной на занятиях - ученица из третьего класса утонула в бассейне.

Накануне мужчина был признан судом виновным в причинении смерти по неосторожности. Помимо ограничения свободы он на год лишен права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением контроля за безопасностью жизни и здоровья детей, занимающихся в плавательных бассейнах и на открытой воде.

Кроме того, осужденный должен будет возместить причиненный моральный вред родителям школьницы, сообщили в прокуратуре Ростовской области.