На Кубани школьный автобус с детьми врезался в легковушку

В Тбилисском районе Кубани школьный автобус ПАЗ, перевозивший 27 детей, столкнулся с отечественной легковушкой ВАЗ. В результате ДТП пострадало два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ЧП произошло утром 20 февраля в 7.40. По предварительным данным, на десятом километре трассы Тбилисская - Нововладимировская водитель школьного автобуса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю и произошло столкновение, сообщили в полиции.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили различные травмы и были доставлены в Тбилисскую ЦРБ. О состоянии их здоровья не сообщается. В школьном автобусе находилось 27 детей, один сопровождающий и водитель. Никто из них не пострадал.

Сейчас сотрудники МВД уточняют все обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка.