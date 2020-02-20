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20.02.2020 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани школьный автобус с детьми врезался в легковушку

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Тбилисском районе Кубани школьный автобус ПАЗ, перевозивший 27 детей, столкнулся с отечественной легковушкой ВАЗ. В результате ДТП пострадало два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Под Екатеринбургом автобус столкнулся с грузовиком

ЧП произошло утром 20 февраля в 7.40. По предварительным данным, на десятом километре трассы Тбилисская - Нововладимировская водитель школьного автобуса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю и произошло столкновение, сообщили в полиции.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили различные травмы и были доставлены в Тбилисскую ЦРБ. О состоянии их здоровья не сообщается. В школьном автобусе находилось 27 детей, один сопровождающий и водитель. Никто из них не пострадал.

Сейчас сотрудники МВД уточняют все обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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