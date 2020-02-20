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20.02.2020 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У волгоградского пенсионера изъяли арсенал оружия и взрывчатки

Текст: Александр Гавриленко
Фото: ГУ МВД России по Волгоградскй области Фото: ГУ МВД России по Волгоградскй области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградскй области

Карабины, винтовки времен Великой Отечественной войны, самодельные огнестрельные устройства, два незарегистрированных охотничьих ружья, мелкокалиберную винтовку, более двух тысяч патронов и трех килограммов пороха - такой внушительный арсенал изъяли сотрудники МВД у 67-летнего жителя поселка Новый Рогачик Волгоградской области.

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Мужчина не стал отрицать, что все найденное полицейскими оружие принадлежит ему. Сотрудникам правоохранительным органов он пояснил, что новое оружие якобы покупал для своей частной коллекции, а оружие времен войны нашел во время раскопок на полях в Городищенском районе. Экспертиза показала, что оружие, боеприпасы и порох пригодны для производства выстрелов и взрывов.

Пенсионеру инкриминируется незаконные приобретение, хранение, перевозка, а также ношение огнестрельного оружия и взрывчатки. Если его вина подтвердится, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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