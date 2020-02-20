У волгоградского пенсионера изъяли арсенал оружия и взрывчатки

Карабины, винтовки времен Великой Отечественной войны, самодельные огнестрельные устройства, два незарегистрированных охотничьих ружья, мелкокалиберную винтовку, более двух тысяч патронов и трех килограммов пороха - такой внушительный арсенал изъяли сотрудники МВД у 67-летнего жителя поселка Новый Рогачик Волгоградской области.

Мужчина не стал отрицать, что все найденное полицейскими оружие принадлежит ему. Сотрудникам правоохранительным органов он пояснил, что новое оружие якобы покупал для своей частной коллекции, а оружие времен войны нашел во время раскопок на полях в Городищенском районе. Экспертиза показала, что оружие, боеприпасы и порох пригодны для производства выстрелов и взрывов.

Пенсионеру инкриминируется незаконные приобретение, хранение, перевозка, а также ношение огнестрельного оружия и взрывчатки. Если его вина подтвердится, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.