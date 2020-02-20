В Крыму автофургон насмерть сбил двух пешеходов

В Республике Крым автофургон Isuzu на пешеходном переходе насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Трагедия произошла на автодороге Симферополь-Николаевка в районе села Кольчугино. Водитель Isuzu не заметил, как два человека - это 25-летняя женщина и 45-летний мужчина - переходили дорогу вблизи пешеходного перехода, и наехал на них. Судя по всему, они пытались срезать расстояние от остановки до "зебры".

- Два пешехода погибли на месте, - сообщили в пресс-службе МВД. - Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства дорожного происшествия.