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20.02.2020 12:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Симферополе усилили охрану школ после предотвращения терактов в Керчи

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В образовательных учреждениях крымской столицы усилена охрана и пропускной режим после задержания в Керчи двух подростков, готовивших теракты. Об этом со ссылкой на замглавы администрации - начальника управления образования Симферополя Татьяну Сухину сообщила пресс-служба городской администрации.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
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- В телефонном режиме провели совещание с руководителями учебных учреждений по районам города, - рассказала Сухина. - Усилен контроль за режимом прохода детей и посторонних в школы. Также решено провести беседы в учреждениях и родительские собрания в дошкольных учреждениях о существующем порядке допуска родителей и участников образовательного процесса на территории школ.

По поручению Сухиной в местных учреждениях образования проверят, как работают установленные для контроля загружаемого контента программы-фильтры на компьютерах. А сотрудники МВД обойдут заброшенные здания Симферополя (ведь именно в таких бесхозных строениях задержанные в Керчи школьники проводили эксперименты со взрывчаткой).

Как сообщалось, 18 февраля в Керчи ФСБ задержала двух подозреваемых в подготовке терактов в местных учебных заведениях подростков 16 и 17 лет и изъяла у них самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами.

Расследование уголовного дела о подготовке терактов поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального ГСУ. В Министерстве образования Крыма после предотвращения терактов анонсировали проверки во всех школах полуострова на предмет профилактики экстремизма.

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