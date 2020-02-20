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20.02.2020 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи овчарка обнаружила 637 пачек контрабандных сигарет

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На российско-абхазской границе служебная собака помогла найти более шести сотен пачек сигарет, которые незаконно пытались пронести на себе контрабандным путем жители соседней республики. Об этом рассказали в пресс-службе Сочинской таможни.

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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"Так, в ходе таможенного контроля физических лиц, следующих из Абхазии в Россию, служебная собака кинологического отдела таможни австралийская овчарка по кличке Нуар Солейль своим поведением обозначила возможное наличие незаконного товара у одной из гражданок, проходящей по "зеленому коридору", - говорится в сообщении. - В результате использования рентгеновского сканера для персонального досмотра была выявлена темная зона, не относящаяся к телу человека. При досмотре было установлено, что под курткой и верхней одеждой на теле женщины с помощью скотча были закреплены 110 пачек сигарет".

В тот же день служебная собака у другой женщины, проходившей из Абхазии в Россию, помогла обнаружить под юбкой и кофтой еще 100 пачек сигарет.

Позже сигареты удалось найти еще у двух женщин и двух мужчин.

В итоге за неделю таможенники благодаря помощи Нуар Солейль выявили 637 незаконно ввозимых пачек сигарет. Их нашли под одеждой, в специально оборудованной жилетке с разрезами, образующими потайную полость, в подкладках пальто и куртке, в разрезах боковых карманов.

Товар задержали, а образцы табачной продукции направили на товароведческую экспертизу.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 и по статье 16.3 КоАП РФ.

Кстати

По данным таможни, с начала этого года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС возбудили более 107 дел об административных правонарушениях, из них 22 дела по фактам перемещения сигарет с сокрытием.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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