Гендиректора "Титановой долины" арестовали по обвинению во взятке

Генеральный директор "Титановой долины" и бывший заместитель министра экономики Свердловской области арестованы на два месяца по уголовному делу о взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Напомним, топ-менеджера Артемия Кызласова задержали вечером 17 февраля в кафе бизнес-центра "Высоцкий" в Екатеринбурге, где находится офис "Титановой долины". На следующий день задержали и экс-министра Михаил Шилиманов.

По данным СК, в середине 2019 года гендиректор особой экономической зоны потребовал от представителя подрядной организации деньги за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату работ по договору. Экс-замминистра предложил выступить посредником в этом деле.

Второй отдел по расследованию особо важных дел областного СК предъявил топ-менеджеру обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере). Второму фигуранту предъявлено обвинение по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). "За совершение наиболее тяжкого из преступлений предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки", - напоминает ведомство.

Ленинский районный суд заключил обвиняемых под стражу до 17 апреля 2020 года. "Мы будем обжаловать постановление об аресте", - сказала агентству РИА Новости адвокат бывшего чиновника Наталья Кожевник.

Расследование продолжается.