На какие уловки мошенников уральцы попадаются чаще всего

Сотрудники УМВД по Екатеринбургу рассказали, с какими уловками мошенников чаще всего сталкиваются местные жители.

- Встречается бесконтактное и контактное мошенничество. К первому относятся, например, звонки "сотрудников" банков, которые сообщают о каких-либо действиях с банковской картой и просят вас сообщить ее номер и код. Подобного рода преступлений зарегистрировано 1184 - это 69 процентов от общего числа, - говорит замначальника полиции управления МВД России по Екатеринбургу Алексей Левченко.

По контактному мошенничеству, когда к людям приходят якобы представители соцслужб или тех же банков, преступлений на тысячу меньше - 807 за прошлый год, но и это серьезный показатель.

При этом участились такие аферы, как снятие порчи. В основном этим промышляют цыгане, которые в придачу к деньгам "за услугу" забирают из дома драгоценности.

- Жертвами злоумышленников в большинстве своем становятся пенсионеры: они отдают свои квартиры или пускают туда посторонних лиц. К слову, по незаконному найму жилья, когда арендодатель, получив деньги, исчезает, в суд направлено уже 56 дел, - добавляет Денис Юдин, врио начальника отдела уголовного розыска городского УМВД.

Также он отмечает: граждане часто ведутся на сообщения в социальных сетях с просьбой перевести деньги. Он предлагает в таком случае задавать контрольный вопрос человеку в переписке, который сразу определит, взломали страницу пользователя или нет.

Распространенным считаются и сообщения по телефону типа "ваш сын попал в ДТП", нацеленные опять же на получение денег. Недавно в городском управлении полиции раскрыли мошенника, который из мест лишения свободы высылал такие смс-сообщения, подключив к своей схеме таксистов, и зарабатывал на этом.

По данным городского МВД, сейчас против мошенников заведено около двух тысяч уголовных дел, что на 37 процентов больше, чем в прошлом году. При этом раскрывается только 27 процентов преступлений. В полиции советуют по любому происшествию обращаться в территориальные органы МВД по телефону, через сайт или лично.